المكتب الأوروبي لدعم اللجوء: زيادة أعداد طالبى اللجوء بنسبة 26% فى يوليو الماضى

أ.ش.أ

أعلن المكتب الأوروبى لدعم اللجوء، ارتفاع أعداد طالبى اللجوء الذين يسعون للحصول على حماية دولية فى 30 دولة أوروبية بنسبة 26% خلال شهر يوليو الماضى.

وقال المكتب، فى بيان أوردت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه، إن نحو 62 ألفا و900 شخص قدموا طلبات لجوء خلال شهر يوليو الماضى، ما يجعل العدد الإجمالى لطلبات اللجوء خلال هذا العام يصل إلى نحو 400 ألف و500 طلب.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن العدد الإجمالى لطلبات اللجوء منذ بداية العام الحالى أعلى من الفترة ذاتها فى العام الماضى، إلا أنه أقل بكثير من المستويات التى تم تسجيلها فى عامى 2015 و2016، عندما دخل ما يزيد عن مليون مهاجر أوروبا أغلبهم فارين من الصراع الدائر فى سوريا والعراق.

وشكل السوريون والأفغان والفنزويليون حوالى ربع مقدمي طلبات اللجوء فى شهر يوليو الماضى، فيما ينحدر الكثيرون من العراق وباكستان وتركيا وكولومبيا وإيران ونيجيريا وألبانيا.