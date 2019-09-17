سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

المكتب الأوروبي لدعم اللجوء: زيادة أعداد طالبى اللجوء بنسبة 26% فى يوليو الماضى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:32 م
المكتب الأوروبي لدعم اللجوء: زيادة أعداد طالبى اللجوء بنسبة 26% فى يوليو الماضى لاجئين -أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الأوروبى لدعم اللجوء، ارتفاع أعداد طالبى اللجوء الذين يسعون للحصول على حماية دولية فى 30 دولة أوروبية بنسبة 26% خلال شهر يوليو الماضى.

وقال المكتب، فى بيان أوردت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه، إن نحو 62 ألفا و900 شخص قدموا طلبات لجوء خلال شهر يوليو الماضى، ما يجعل العدد الإجمالى لطلبات اللجوء خلال هذا العام يصل إلى نحو 400 ألف و500 طلب.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن العدد الإجمالى لطلبات اللجوء منذ بداية العام الحالى أعلى من الفترة ذاتها فى العام الماضى، إلا أنه أقل بكثير من المستويات التى تم تسجيلها فى عامى 2015 و2016، عندما دخل ما يزيد عن مليون مهاجر أوروبا أغلبهم فارين من الصراع الدائر فى سوريا والعراق.

وشكل السوريون والأفغان والفنزويليون حوالى ربع مقدمي طلبات اللجوء فى شهر يوليو الماضى، فيما ينحدر الكثيرون من العراق وباكستان وتركيا وكولومبيا وإيران ونيجيريا وألبانيا.


لاجئين

سوريا

العراق

حرب سوريا

ااعداد اللاجئين

الافغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المصالحة الروسى: عودة 1431 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:59 ص

أردوغان: يمكن لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سورى العودة إلى "منطقة آمنة" إذا تم توسيعها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:21 م

وزير الدفاع الروسى: أكثر من ألف لاجئ سورى يعودون يوميا إلى ديارهم

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:00 ص

موسكو تدعو واشنطن للضغط على المسلحين لسلامة اللاجئين بمخيم الركبان

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:08 ص

وزير الداخلة الأردنى يلتقى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 12:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة