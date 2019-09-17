سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القضاء الإدارى بالشرقية يلزم جامعة الزقازيق بتعيين 9 معيدون

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:42 م
القضاء الإدارى بالشرقية يلزم جامعة الزقازيق بتعيين 9 معيدون المستشار أحمد عبد الغنى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، بإلزام رئيس جامعة الزقازيق، بتعيين أربعة مدعين بوظيفة معيد، ثلاثة منهم بكلية الطب وواحد بكلية التربية، بعد تخطيهم فى التعيين بقرارات التعيين الصادرة فى 2012، وذلك بتعديل أحكام محكمة أول درجة الصادرة بإلغاء هذه التعيينات إلغاءً مجردا ليكون الإلغاء نسبيا وليس مجردا مراعاة لمستقبل المعنين ضمن القرار السالف الذكر وعددهم 9 معنين .

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد عبدالغنى وعضوية المستشارين محسن إبراهيم محمد وعبد العزيز حسين عقل، وأمانة سر فوزى محمد على، قد تلقت 4 طعون يتضرر فيها المدعين من أحكام سابقة صدرت فى عام 2015 قضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر فى 2011 بتعيين 9 معيدون وعدم أحقية الطاعنين أيضا فى التعيين وإعادة إجراء التعيين مرة أخرى .

وعلية أصدرت هيئة المحكمة اليوم الثلاثاء، حكمها بقبول الطعن على إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة والذى قضى "بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 8 إبريل 2012، بتعيين 9 معيدين إلغاء مجردا، وإعادة إجراءات التعيين مرة أخرى" .

وقضت مجددا بإلغاء هذا القرار، نسبيا فيما تضمنه من تخطى الطاعنين فى التعيين بوظيفة معيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يقتضى تنفيذه تعيين المدعين وعددهم 4 مع الإبقاء على المعينين وعددهم 9 المطعون على تعيينهم، ذلك مراعاة لمستقبلهم، وما وصلوا إليه من مناصب أعلى بعد مضى مدة على تعيينهم واحتراما لمبدأ استقرار المراكز القانونية للمطعون على تعيينهم التى مضى عليها سنوات طويله منذ تعيينهم.

 


الشرقية

اخبار الشرقية

محكمة القضاء الادارى

مجلس الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حيثيات حكم تأييد قرار وزارة التضامن بحل جمعية الإخوان الإرهابية.. "القضاء الإدارى": المذكورة أدرجت على قائمة الكيانات الإرهابية وتم التحفظ على أموالها.. المحكمة: لا يكون لقانون الجمعيات الأهلية أثر قانونى عليها

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:24 م

القضاء الإدارى: حرمان طفل السفاح من شهادة ميلاد هدر لحقوقه وإيذاء نفسي للأم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:54 م

القضاء الإدارى يؤيد حل جمعية الإخوان

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:37 م

تفاصيل حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت".. المحكمة: تطوير التعليم ضرورة حتمية ويمثل الجناح الثانى لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى.. وتهيب بأولياء الأمور بتقبله وعدم مقاومته

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 06:30 م

القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 04:11 م

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك التكميلية

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 10:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة