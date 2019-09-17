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الرئيس الإندونيسى يزور مقاطعة متضررة جراء حرائق الغابات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:54 م
الرئيس الإندونيسى يزور مقاطعة متضررة جراء حرائق الغابات جانب من الحرائق
جاكرتا (أ ش أ)

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زار الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، مقاطعة (رياو) المتضررة بشدة جراء حرائق الغابات، وذلك فى الوقت الذى تحثه فيه حكومات البلدان المجاورة على احتواء الحرائق التى غطت أدخنتها منطقة جنوب شرق آسيا.

أدخنة النيران يهيمن على الأجواء
أدخنة النيران يهيمن على الأجواء

 

وسافر ويدودو إلى مقاطعة (رياو) ـ التى احترق بها نحو 50 ألف هكتار من الأراضى ـ وذلك بهدف تشجيع السلطات هناك على تكثيف جهود مكافحة النيران.

الرئيس يزور منطقة الحرائق
الرئيس يزور منطقة الحرائق

وقال ويدودو ـ فى تصريح صحفى حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية ـ إنه تم نشر 5600 جندى إضافى لمساعدة 9 آلاف آخرين فى جهود إطفاء الحرائق بأنحاء البلاد، والتى التهمت أكثر من 328 ألف هكتار من الأراضي، منوها بأن 52 طائرة على الأقل أسقطت 263 مليون لتر من المياه و164 طنا من الملح، فى إطار جهود الإطفاء فى 6 مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ جراء الحرائق.

الرئيس الإندونيسى جوكو ويديدو
الرئيس الإندونيسى جوكو ويديدو

وأعرب الرئيس عن أسفه إزاء بطء السلطات المحلية فى كشف الحرائق والتعامل معها قبل انتشارها، مشيرا إلى أن جميع الموارد كانت متوفرة إلا أنه لم يتم الاستعانة بها بالشكل الملائم.

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث، رصدت 2153 نقطة حريق نشطة بأنحاء إندونيسيا منذ الاثنين الماضي.

 
زيارة الرئيس الإندونيسى
زيارة الرئيس الإندونيسى

 

مواطنون إندونيسيون يتظاهرون
مواطنون إندونيسيون يتظاهرون

 

موكب الرئيس الإندونيسى
موكب الرئيس الإندونيسى

 


إندونيسيا

جوكو ويدودو

حرائق غابات

مقاطعة رياو

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