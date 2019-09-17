الداخلية الروسية: فككنا عددا من خلايا داعش فى 17 إقليما مختلفا خلال عام

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أعلن رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف بوزارة الداخلية الروسية أوليج إيلينيخ، اليوم الثلاثاء، أن موظفى جهاز الأمن الفيدرالى ووزارة الداخلية فككوا خلال العام الجارى عددا من الخلايا الإرهابية فى 17 إقليما روسيا.

وقال إيلينيخ، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه "خلال عام 2019، أحبط جهاز الأمن الفيدرالى ووزارة الداخلية فى إطار العمل المشترك، أنشطة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابى فى موسكو بالإضافة إلى 16 إقليما فى جنوب وشرق البلاد".

وأضاف، أنه تم الكشف عن 972 جريمة إرهابية خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2019.