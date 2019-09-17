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البيئة تفتش على 2076 منشأة صناعية وتفحص 9354 سيارة للتصدى لنوبات تلوث الهواء

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:23 ص
البيئة تفتش على 2076 منشأة صناعية وتفحص 9354 سيارة للتصدى لنوبات تلوث الهواء السيطرة على مخلفات قش الأرز
كتبت آية دعبس

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تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2076 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 424 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، فى إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية جهودها للسيطرة على كل مصادر تلوث الهواء خاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء بناء على تكليفات رئيس الوزراء.
 
وبلغ إجمالى المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 36798 طن حتى تاريخه وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 332 موقع، كما تم تحرير 32 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.
 
ونفذت الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 9354 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 1956 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وانطلاقاً من دور وزارة البيئة التوعوى نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 886 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.
 
 
 
 
 

 


وزارة البيئة

قش الارز

السحابة السوداء

تلوث الهواء

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