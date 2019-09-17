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الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:40 م
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ" وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ، والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ.

وجاءت الخطبة كأول عمل ضمن خطة الأوقاف يلتزم بتوصيات مؤتمر بناء الدول ووثيقة القاهرة للمواطنة الشاملة التى تعنى المساواة الكاملة، التى ترفض الاستعلاء بين الناس أو التقليل من البعض.

والتوصيات والوثيقة صدرا أمس الإثنين بحضور 300 عالم من مختلف دول العالم فى المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة يومى الأحد والإثنين  16-17 محرم 1441هـ الموافق 15 – 16سبتمبر 2019، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئاسة وزير الأوقاف تحت عنوان "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية" صدر عن المؤتمر "وثيقة القاهرة للمواطن"..

وأجمع الحضور على أن قضية المواطنة  تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها ، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها ، فإن أكثر الدول تحقيقًا للمواطنة المتكافئة هى أكثرها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا ، أما الأمم التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي دخلت في دوائر مدمرة من الفوضى أكلت الأخضر واليابس وهدمت البنيان وخربت العامر وأهلكت الحرث والنسل "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.


وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

مظاهر الاستعلاء

الاوقاف

نص خطبه الجمعه

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