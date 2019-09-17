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إندونيسيا: التحقيق مع 370 شركة زراعية على خلفية حرائق الغابات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:39 م
إندونيسيا: التحقيق مع 370 شركة زراعية على خلفية حرائق الغابات حرائق الغابات ارشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزيرة البيئة والغابات في إندونيسيا "سيتي نوربايا بكار"، إن الوزارة تحقق مع 370 شركة زراعية يشتبه ضلوعها في إشعال حرائق عمدًا بمقاطعة (رياو)، التي تجتاحها حرائق الغابات منذ أيام بهدف تمهيد الأراضي للزراعة.
 
وأضافت الوزيرة - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء - : "أن السلطات أغلقت 49 شركة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التحقيقات من بينها شركة مقرها في سنغافورة و4 آخرين تابعين لمجموعة صناعية ماليزية". 
 
وكانت الشرطة الماليزية قد ألقت القبض على 185 شخصًا يشتبه قيامهم بإشعال الحرائق عمدًا وقد يواجهون محاكمات وفق قانون حماية البيئة الذي تصل فترات السجن فيه إلى عشر سنوات.
 
يشار إلى أن إندونيسيا تعاني من حرائق الغابات سنويًا ما يتسبب في انتشار الدخان الكثيف الذي يغطي أنحاء البلاد ويمتد إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين، وغالبًا ما يشعل الحرائق أصحاب الأراضي الصغيرة وأصحاب المزارع كوسيلة رخيصة لتنظيف الأراضي وتمهيدها للزراعة.
 

حرائق الغابات

إندونيسيا

سنغافورة

ماليزيا

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