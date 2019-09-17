إصابة 7 فلسطينيين على الأقل فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالقدس ورام الله والضفة الغربية

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أصيب عدد من المواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس ورام الله والضفة الغربية.

ففى القدس، أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند معسكر الجبل فى بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحى فى القدم نقلت لمجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله.

أما فى رام الله، فأصيب طفل بجروح خطيرة جدا وآخرون بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن الطفل أصيب بجروح بعد اقتحام عدد من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية، جرى نقله إثرها إلى المستشفى الاستشاري قرب رام الله.

وفى شمال الضفة الغربية، أصيب خمسة مواطنين، في مدينة طوباس بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال اقتحم منطقة "الدينموميتر" في طوباس، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولج الآخرون ميدانيا.