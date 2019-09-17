إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة المتاجر والشركات فى عابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر والشركات.

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر والشركات بأسلوب "كسر القفل"، وكسر الخزينة " وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، منها سرقة 35 ألف جنيه من داخل خزينة خشب بإحدى شركات التكييف بمصر القديمة، كما سرق 10 آلاف جنيه، جهاز بروجكتور من داخل شركة فى الساحل، وسرق 10 آلاف جنيه، 2 هاتف محمول من داخل خزينة حديدية من شركة فى الظاهر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث عابدين وبصحبتهم القوة المرافقة، بضبط كل من "نبيل.م.ا" 48 سنة عاطل سابق اتهامه فى 15 قضية ، و"اشرف.م.ع" 56 سنة و"محمد.ع.ا" 36 سنة، أثناء استقلالهم السيارة رقم "ق س ع 5194 ماركة هيونداى النترا فضى اللون" قيادة الأول.

وعقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى 18 ألف جنيه، جهاز DVR من داخل شركة سوبر فارما بلس ملك "هاني.م.م" 38 سنة بأسلوب "كسر القفل وكسر باب الخزينة".

كما تم بإرشادهم ضبط جهاز البروجكتور، 2 هاتف محمول المستولى عليهم من المجني عليهما الثانى والثالث، وكذلك مبلغ مالى 4500 جنيه من متحصلات حوادث السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.