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أسرة فتاة تعلن عن مكافأة 20 ألف لمن يعثر عن ابنتهم المتغيبة فى ظروف غامضة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:21 م
أسرة فتاة تعلن عن مكافأة 20 ألف لمن يعثر عن ابنتهم المتغيبة فى ظروف غامضة مدير أمن القليوبية
فريق المحافظات

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة إختفاء فتاة تدعى هاجر فرج رحيم من قرية سنديون مركز قليوب فى ظروف غامضة منذ 7 أيام، حيث خرجت من المنزل لقضاء بعض الحوائج، ولم تعد فيما أعلنت أسرتها عن مكافأة 20 ألف جنيه، لمن يدلى بمعلومات تساعد فى العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد اسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، بورود بلاغ من فرج مسلم رحيم عامل بالسكة الحديد بإختفاء ابنته هاجر 15 عاما في ظروف غامضة .

تم إخطار مدير مباحث القليوبية ورئيس المباحث الجنائية ، وتم وضع خطة أمنية مكثفة لكشف علاقات المجنى علية وتحديد خط سيرها، والبحث والتحرى للوصول لشهود عيان لها لأخر مشاهدة لها عقب خروجها من مسكنها الكائن بقرية سنديون مركز قليوب.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية فى الواقعة ،أن الفتاة المختفية تدعى "هاجر.فرج"طالبة بالثانوى الأزهرى، وأنها خرجت لشراء بعض طلبات المنزل ولم تعد حتى الآن.

وناشدت أسرتها رجال الأمن بالعثور على نجلتهم المختفية، كما ادعت أسرتها للإبلاغ عن إختفائها والإعلان عن مكافأة 20 ألف جنيه لمن يدلى بمعلومات عنها تساعد فى العثور عليها.

 

 


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