أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

كتب محمد مجدى السيسى

10 مشروعات قوانين يستعد البرلمان لحسمها دور الانعقاد الخامس، بعدما أجلتها النقاشات للحسم، مثل الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، وحماية البيانات الشخصية، وقانون المرور الجديد.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

1. الإجراءات الجنائية :

انتهت منه اللجنة التشريعية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة.

2. الإدارة المحلية:

ويأتى كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوه، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين.

3. حماية البيانات الشخصية:

يعد بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

4. قانون المرور الجديد:

يعد القانون الذى انتهت منه لجنة الدفاع والأمن القومى كأحد التشريعات الحيوية لتنظيم المنظومة المرورية بالكامل، حيث راعى التدرج فى تغليظ العقوبات.

5. تعديل قانون مكافحة الارهاب:

يواجه القانون الذى انتهت منه اللجنة التشريعية استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.

6. قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات:

من المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة فى مناقشته بالدور الخامس واشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

7. تعديل قانون العقوبات:

يهدف القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، لتشديد العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية.

8. إيجار الاماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى:

تم إرجاءه بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة بين النواب ومعهم الحكومة من ناحية، والمنصة وعدد اخر من النواب من ناحية أخري.

9. قانون بشأن المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية:

ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشته، ويهدف الى انشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية يقوم بأمور تنسيقية بين الجهات والهيئات القضائية.

10. تعديل قانون فرض رسوم لصالح الأعمال الخيرية :

ينص على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية.