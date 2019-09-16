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10 معلومات عن استعدادات "القليوبية" لاستقبال العام الدراسى الجديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:00 ص
10 معلومات عن استعدادات "القليوبية" لاستقبال العام الدراسى الجديد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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واصلت محافظة القليوبية الانتهاء من استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، من خلال عقد عدة لقاءات مع رؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبدء عام دراسى جديد خالى من العقبات سواء لمقدمى الخدمة أو الطلاب وأولياء الأمور.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز استعدادات المحافظة لاستقبال العام الجديد، والتى جاءت على النحو التالي:

1-  بلغ عدد المدارس الموجودة حاليا بالقليوبية 2163 مدرسة لكافة المراحل الدراسية.

2-  تستقبل مدارس المحافظة هذا العام مليون و242 ألف و83 طالب وطالبة.

3-  سيتم افتتاح 21 مدرسة جديدة خلال العام الدراسى الحالى وجارى استكمال التجهيزات وتوصيل المرافق لها.

4-  سوف يتواجد اثنين من المعلمين "معلم أساسى ومعلم مساعد"، بكل فصل من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي.

5-  تعمل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خطة لزيادة مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ونظافة دورات المياه.

6-  تدرس إدارة الأبنية التعليمية تواجد خزانات مياه للمدارس التى تم بناؤها قبل عام 1994 والتى تعانى من ضعف المياه وتحتاج إلى صيانات مستمرة.

7-  أطلقت المحافظة مبادرة المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والمستثمرين بمساعدة الطلبة غير القادرين.

8-  تكليف رؤساء المدن بأعمال النظافة العامة خاصة حول أسوار المدارس إضافة إلى تمهيد الطرق أمام مداخل المدارس وتجميلها.

9- تكليف مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحالة المرورية ومنع التكدس المرورى أمام المدارس.

10- غلق المقاهى غير المرخصة ومنع الباعة الجائلين وعربات الأطعمة والحلويات بمناطق المدارس حفاظا على صحة الطلاب.

 

 


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