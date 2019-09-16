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وزير الخارجية الألمانى يبحث مع نظيره اليونانى ملف الهجرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:29 م
وزير الخارجية الألمانى يبحث مع نظيره اليونانى ملف الهجرة وزير الخارجية اليونانى الجديد نيكوس ديندياس
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية اليونانى الجديد نيكوس ديندياس، حكومته شرعت فى تنفيذ برنامج طموح، وتخطط لإصلاحات أخرى كثيرة للحفاظ على الانتعاش الاقتصادى.

وأعرب وزير الخارجية اليونانى - فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أثناء زيارته لبرلين حيث استقبله وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس - موقف بلاده مع ألمانيا بشأن قضية الهجرة إلى أوروبا حيث إن اليونان هى أول بلد يصل إليها اللاجئون والمهاجرون، وألمانيا هى أول بلد مقصود.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني، عن تفاؤله بشأن تطور اليونان وبرنامجها الإصلاحى للوصول إلى الأهداف المشتركة فى أوروبا.

جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة فى أثينا تعمل منذ الصيف الماضى على تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين فى الجزر اليونانية من خلال اتخاذ تدابير فورية هذا وقد ناقش الوزيران أيضًا الإصلاح المحتمل لنظام اللجوء الأوروبى.

وأعربا عن احتمالية أن يعتنى نائب رئيس اليونان المعين فى الاتحاد الأوروبى مارغريتس شاينس بملف الهجرة فى المفوضية الأوروبية فى المستقبل.   


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