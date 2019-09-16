سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير إيطالى: ضريبة الانترنت تمثل أولوية مطلقة لدى حكومة روما

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:05 م
وزير إيطالى: ضريبة الانترنت تمثل أولوية مطلقة لدى حكومة روما رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الشؤون الإقليمية والاستقلال الذاتى الإيطالى فرانشيسكو بوتشا، إن "الضريبة المفروضة على الشركات التى تقدم خدمات رقمية دون إعلان إمتلاكها مقراً دائماً فى إيطاليا، تبقى أولوية قصوى للحكومة".
 
وفى مقابلة مع صحيفة "إل صولى 24 أورى"، قال الوزير الإيطالى إنه "يجب فرض الضرائب فى المكان الذى يجرى العمل فيه، وحيث تمتلك الشركة مقراً مستقراً، حتى إن كان خفياً"، حيث أن هذا القانون تم طرحه فى 2013 ولكن الغى فى نفس العام.
 
وأوضح بوتشا المنتمى الى الحزب الديمقراطى، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أن "هناك حاجة ملحة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، ومن هنا يأتى اقتراحى لتعيين رقم ضريبى لكل شركة موجودة فى إيطاليا، وإلا فإن فسيتم فقدان التوازن، أى المعاملة بالمثل مقارنة بالشركات الأخرى التى تدفع الضرائب غير مباشرة، والتى تتجاوز الـ3٪.
 
وأشار بوتشا إلى أنه يجب إجراء نقاش حول الموارد المتأتية من الضرائب، وهو أمر يجرى بالفعل فى إطار منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD)، والتى سنتوصل إلى نتيجة بشأنها لا محالة، لكن باتفاق دولى يكون متجانسًا ومشتركا بالنسبة للجميع.
 
وتفكر الحكومة الجديدة فى تطبيق ضريبة الانترنت كنسبة مئوية من الايرادات، وليس الدخل، زتمثل عقبات الوصول إلى ضريبة الخدمة الرقمية حجم كبيعات عالمى يبلغ 750 مليون يورو على الأقل يتم تحقيق 5.5 منها على الأقل فى الاراضى الإيطالية عن طريق توفير الخدمة الرقمية.
 
ووفقا للصحيفة فإن فى أوروبا يتم فرض ضرائب على الانترنت، ففى إسبانيا تبلغ الضريبة 3% على المعاملات الرقمية ، وبريطانيا 2% على العائدات ، كما طبقت المجر اعتبارا من 2017 الضريبة من 5.3% إلى 7.5% فقط على الاعلانات عبر الانترنت وفقط على اللغة المجرية.
 
 

ايطاليا

الانترنت

الضرائب

شركات

اخبار ايطاليا

وزير ايطالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكومة إيطاليا تجتاز أول مطبات البرلمان.. مجلس الشيوخ يؤجل التصويت على حجب الثقة.. صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية تبرز ثقة الحكومة فى تجاوز الأزمة.. نائب رئيس الوزراء: قرار إجراء انتخابات مبكرة بيد الرئيس وحده

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 11:10 ص

رئيس حكومة إيطاليا يهدد بالاستقالة حال استمرار صراع طرفى الائتلاف الحاكم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:03 ص

رئيس حكومة إيطاليا: أوروبا لا يمكنها أن تعانى بسبب الاتجار بأرواح البشر

الخميس، 17 يناير 2019 02:06 م

رئيس حكومة إيطاليا: المهاجرون هم ضحايا حقيقين لشبكات تهريب البشر

الأحد، 30 ديسمبر 2018 03:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة