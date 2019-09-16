ورش أشغال يدوية للأطفال بقصر ثقافة فوه

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت ورشة أشغال يدوية بقصر ثقافة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ضمن ما تم تنفيذه من أنشطة ثقافية خاصة بمديرية الثقافة بكفرالشيخ، تحت إشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة كفرالشيخ، وكلف محافظ كفر الشيخ بتعزيز التعاون مع المحافظة، والإعلان عن الأنشطة الثقافية، والفعاليات الفنية بقصور الثقافة، ومواعيد الندوات على الصفحة الرسمية للمحافظة، قائلاً "أنا داعم لجميع الأنشطة الثقافية التى تقام على أرض المحافظة" .

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، أن الثقافة هى عنصر الآتزان فى كل خطوة يخطوها المجتمع إلى الأمام، وهى المقياس الحقيقى لمدى الرقى الفكرى والأدبى والاجتماعى للأفراد والمجتمعات، وهى الوسيلة الفاعلة للارتقاء بسلوكهم، لكونها تفضل الإنسان وتميزه عن غيره من سائر المخلوقات، وهى إحدى محاور القوة الناعمة التى تحقق العديد من الأهداف والتطلعات.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية تبنى مواهب أبناء المحافظة واستثمار طاقات شبابها وتوجيهها نحو مسارات تسهم بالإيجاب فى مسيرة التنمية المستدامة التى تشهدها البلاد.