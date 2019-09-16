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هايدى يوسف مشرفا على مركز الطبع والنشر بجامعة بنها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:05 ص
هايدى يوسف مشرفا على مركز الطبع والنشر بجامعة بنها الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتورة هايدى يوسف السيد المدرس بقسم الإعلان والطباعة والنشر بكلية الفنون التطبيقية للعمل مشرفا على مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة.
 
وجاء قرار السعيد بناءا على توصية اللجنة المشكلة لإختيار أنسب المتقدمين لشغل وظيفة مشرف عام على مركز الطبع والنشر والتوزيع بالجامعة والتى تم الإعلان عنها.
 
يذكر أن الدكتورة هايدى يوسف قد شغلت العديد من المناصب منها إدارة التسويق والإشراف على الخطة التسويقية والإعلامية للهيئة العامة للابنية التعليمية والمشاركة فى موسوعة المنشات التعليمية عبر العصور ، وعضو مجلس نقابة مصممى الفنون التطبيقية ووكيل شعبة تصميمات الطباعة والاعلان سابقا ، ومسؤلة عن اعداد وتحرير مجلة المصمم بنقابة مصممى الفنون التطبيقية.
 
كما شاركت فى العديد من الندوات وورش العمل واللقاءات التليفزيونية حول مستقبل الطباعة والهوية البصرية المؤسسية ، كما شاركت فى ورش عمل خاصة بالمراة بالمجلس القومى للمراة حول دور المراة والمشاركة السياسية ، وقامت بالتدريس فى جامعة بدر قسم الجرافيك والميديا ، وجامعة بنها قسم الطباعة والنشر والاعلان وعضو بالعديد من اللجان بالجامعة مثل لجنة الهوية البصرية للجامعة ولجنة اختيار أفضل كلية لإستقبال الطلاب فى العام الجامعى 2019، ولجنة تأسيس متحف جامعة بنها ولجنة اعادة توزيع الفراغات والأماكن بالجامعة، ونائب المشرف العام على مركز الطبع بالجامعة
 
 
 
 

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