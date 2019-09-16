سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية يرجح الجمع بين الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ونظيرتها التشريعية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:33 م
نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية يرجح الجمع بين الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ونظيرتها التشريعية أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رجح فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إمكانية الجمع بين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 6 أكتوبر المقبل، وذلك لضمان نسب مشاركة أفضل وتقليص المصروفات.

وقال بوعسكر، فى تصريحات، اليوم الاثنين، "إن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد يحدث خلطا والتباسا لدى الناخب، مؤكدا أن كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة وسيتم دراستها".

وحول الخروقات التى وقعت خلال الحملات الانتخابية، أوضح بوعسكر، أن هذه الإخلالات لا تؤدى بالضرورة إلى إلغاء النتائج، طالما أنها غير جوهرية أو مؤثرة على النتيجة النهائية.


تونس

انتخابات تونس

رئاسه تونس

انتخابات الرئاسه

انتخابات تشريعيه

اخبار تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:36 م

"انتخابات تونس": الجولة الثانية تحدد نهاية الشهر وبأقصى تقدير 13 أكتوبر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:12 م

نجل الرئيس السبسى: لن أحضر جنازة والدتى تنفيذًا لوصيتها بالابتعاد عن تونس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:21 م

انتخابات تونس واستهداف أرامكو فى صدارة الصحافة العربية اليوم.. مانشتات السعودية تندد بالهجمات.. والإمارات تؤكد رسائل التضامن مع الرياض.. والشرق الأوسط تسلط الضوء على رحلة نبيل القروى من السجن لجولة الإعادة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة