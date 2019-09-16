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موسكو: من المبكر الحديث عن تحسن العلاقات مع كييف

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:50 م
موسكو: من المبكر الحديث عن تحسن العلاقات مع كييف ماريا زاخاروفا
موسكو(أ ش أ)

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه من المبكر للغاية الحديث عن تحسن العلاقات بين (موسكو) و(كييف).

وأوضحت زاخاروفا -فى تصريحات تليفزيونية، بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، أنه على الرغم من أن عملية تبادل المُحتجزين التى تمت بين الجانبين مثلت خطوة إيجابية، إلا أنه من الصعب التوقع بشكل مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأضافت قائلة "لست واثقة من أن تطورات إيجابية تلوح فى الأفق" مشيرة إلى أن تعيين وزير جديد للخارجية الأوكرانية لم يأت بجديد للعلاقات بين البلدين.

جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للمُحتجزين فى السابع من سبتمبر الجارى، ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هذه الخطوة بأنها قد تساعد فى تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


موسكو

اوكرانيا

كييف

العلاقات الروسيه الاوكرانيه

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