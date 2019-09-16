مقتل 12 وإصابة 25 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى تركية

كتب : أحمد جمعة

لقى 12 شخصاً مصرعهم، وأصيب 25 آخرين، فى انفجار سيارة مفخخة بجوار مستشفى بلدة تشوبان باى التركية، القريبة من الحدود مع سوريا.

ونشرت صحيفة يانى جازيت مقطع فيديو للحظة الانفجار ومحاولات اسعاف الجرحى، مشيرة إلى أن السيارة تم تفجيرها فى موقف سيارات قرب مستشفى المدينة، وتسبب فى انهيار أجزاء من المبانى المحيطة.

وتشهد المدن الحدودية التركية، أعمال عنف وإرهاب من آن لآخر، خاصة فى المواقع المحاذية للشريط الحدودي مع سوريا ، أو فى منطقة ديار بكر.

وقبل يومين، انفجرت عبوة ناسفة فى إقليم ديار بكر مخلفة ورائها 7 قتلى و10 مصابين، ويوم الخميس الماضى، انفجر مستودع ذخيرة فى شمال قبرص، فى الأراضى التى تحتلها تركيا، وذلك بعد حريق شب فى منطقة عسكرية لا تزال أسبابه قيد التحقيق، وسط توقعات بأنه عمل متعمد ، وهو ما أدى فى ذلك الحين إلى إصابة عشرات الجنود والمدنيين.