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معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية تعاون لدعم المبدعين والموهوبين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:11 ص
معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية تعاون لدعم المبدعين والموهوبين معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية تعاون لدعم المبدعين والموهوبين
وائل ربيعى

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استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مشترك فى مجال الإلكترونيات والاتصالات والكمبيوتر والمعلوماتية والطاقة المتجددة مع جمعية الإمارات للإبداع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية وتأسيس شراكة دائمة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون فى مجالات الإبداع والابتكار والتسويق والترويج لأنشطة كل جهة لدی الطرف الآخر، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين أفراد المجتمع فى مجال ريادة الأعمال من خلال الاستشارات والبرامج التأهيلية التى من شأنها تعزيز دور الشباب فى مجتمع الأعمال.

 كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون فى تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية الدولية فى مجال الإبداع والابتكار، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات الوطنية والاستفادة من الخبراء والباحثين لدی الطرفين وتنفيذ المشروعات البحثية وعقد الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

 


التعليم العالى

بحوث الالكترونيات

جمعية الامارات للابداع

دعم المبدعين والموهوبين

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