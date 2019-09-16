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مسؤول أممى: ميليشيات الحوثى تعيق عمل المنظمات الإنسانية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:36 م
مسؤول أممى: ميليشيات الحوثى تعيق عمل المنظمات الإنسانية أرشيفية
أ ش أ

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قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة، اليوم الاثنين، إن الميليشيات الحوثية تقوم بتصرفات تعيق عمل المنظمات الإنسانية.

وأشار لوكوك - خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع فى اليمن ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إلى أن الملايين فى جنوب اليمن بحاجة لمساعدة عاجلة، منوهًا بأن السعودية والإمارات تنويان استكمال تمويل العمليات الإنسانية.

ولفت إلى أن انهيار الاقتصاد اليمنى العام الماضى جعل البلاد على حافة المجاعة، وأن ظروف عمل الوكالات الإنسانية أصبح أسوأ مما كانت عليه البلاد.


اليمن

الامم المتحده

الحوثى

مساعدات انسانيه

السعوديه

الامارات

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