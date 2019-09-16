مركز تدريب التنمية المحليه بسقارة ينظم دوره لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص‎

كتب أسامة عبد الحميد

بدأت وزارة التنمية المحلية برنامج تدريبى لتنمية مهارات وصقل خبرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالوزارة والمحافظات، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذى من المقرر أن يستمر حتى 19 سبتمبر الجارى، يأتى هذا فى إطار توجيهات وزير التنمية المحلية ، لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والديوان العام للوزارة ، وتعزيز دور وحدات الإدارة المحلية فى هذا المجال .

وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التدريبى يتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل يلقيها مجموعة من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد كلية الدراسات والاقتصاد بجامعة قناة السويس ، مضيفاً أن المحاضرات وورش العمل تدور حول المكون القانوني لحقوق الإنسان والإدارة المحلية ، مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتطبيقات حقوق الإنسان فى الإدارة المحلية والمشكلات التى تعوق الحماية الداخلية لحقوق الإنسان ، وحقوق الإنسان على المستويين المحلى والدولى والمؤسسات المعنية بها ، مضيفاً أنه سيتم أيضاً مناقشة الارتباط القيمى بين التنمية وحقوق الإنسان وسبل تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان فى متابعة تنفيذ أهداف التنيمة المستدامة .



وأكد وزير التنمية المحلية أن الاهتمام بمصلحة المواطن يأتي على رأس أولويات الوزارة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كلف بها السيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة ، موضحاً أن قرار إنشاء وحدات حقوق الانسان في مختلف المحافظات كان الهدف منه المساهمة فى سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين .

جدير بالذكر أنه سبق أن أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام ، وتختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.