مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركزى منوف والباجور

المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة مركز شرطة منوف، مركز شرطة الباجور، قسم سرس الليان، قسم منوف، قسم شرطة المسطحات، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.