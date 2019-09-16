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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركزى منوف والباجور

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:40 م
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركزى منوف والباجور اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى

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أجرى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة مركز شرطة منوف، مركز شرطة الباجور، قسم سرس الليان، قسم منوف، قسم شرطة المسطحات، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.

وإلتقى مدير الأمن بالضباط والأفراد واستمع اليهم لرفع الروح المعنوية لهم وطالبهم بمراعاة الأمن الشخصى وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام، واليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة .

وطالب مدير الأمن بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

 

 


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