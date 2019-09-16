محافظ بنى سويف يتابع منظومة العمل بـإدارات مبنى الديوان القديم شرق النيل

وتفقد محافظ بنى سويف إدارات مبنى المحافظة القديم، مطمئنا على سير المنظومة بالكفاءة المطلوبة، خاصة وأنها تؤدى خدمات حيوية وتنموية هامة، مستمعا لمقترحات العاملين بشأن تحسين المنظومة وتقديم خدمة أفضل للمواطن ومتطلبات تحقيق هذا الهدف، موجها بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لاستمرار الإدارات فى عملها بالشكل المطلوب .

وشدد محافظ بنى سويف على بذل قصارى الجهد لتقديم خدمات أفضل للمواطن، وأداء المعاملات الحكومية بشكل ميسر، مؤكدا على أنه سيتابع منظومة العمل بشكل مستمر ولن يسمح بأى بتقصير أو إهمال قد يتسبب فى تأخير مصلحة المواطنين أو يعرقل جهود الدولة التنموية .