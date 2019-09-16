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محافظ بنى سويف يتابع منظومة العمل بـإدارات مبنى الديوان القديم شرق النيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:01 م
محافظ بنى سويف يتابع منظومة العمل بـإدارات مبنى الديوان القديم شرق النيل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، منظومة العمل بـ 12 إدراة مركزية تابعة للمحافظة، وهى السياحة، تنمية القرية، الصناعات الحرفية، الإحصاء، البيئة، المحاجر، المخزن المستديم، مركز تدريب الحاسب الآلى، الحملة الميكانيكية، الملاحة النهرية، والكورنيش، وتباشر عملها من مقر ديوان عام المحافظة القديم بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

وتفقد محافظ بنى سويف إدارات مبنى المحافظة القديم، مطمئنا على سير المنظومة بالكفاءة المطلوبة، خاصة وأنها تؤدى خدمات حيوية وتنموية هامة، مستمعا لمقترحات العاملين بشأن تحسين المنظومة وتقديم خدمة أفضل للمواطن ومتطلبات تحقيق هذا الهدف، موجها بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لاستمرار الإدارات فى عملها بالشكل المطلوب .

وشدد محافظ بنى سويف على بذل قصارى الجهد لتقديم خدمات أفضل للمواطن، وأداء المعاملات الحكومية بشكل ميسر، مؤكدا على أنه سيتابع منظومة العمل بشكل مستمر ولن يسمح بأى بتقصير أو إهمال قد  يتسبب فى تأخير مصلحة المواطنين أو يعرقل جهود الدولة التنموية .

 

 

 

مبنى المحافظه القديم

شرق النيل ببنى سويف

متابعه منظومه العمل

الادارات الخدميه

مصلحه المواطنين

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