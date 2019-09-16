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لو بترضعى طبيعى.. أطعمة تجنبيها للحفاظ على صحة طفلك

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 ص
لو بترضعى طبيعى.. أطعمة تجنبيها للحفاظ على صحة طفلك
فاطمة ياسر

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تعد فترة الرضاعة من أصعب الفترات التى تمر بها النساء بعد الحمل والولادة، لأن التغذية الجيدة خلال هذه الفترة تكون إجبارا عليها لأن الطفل يتغذى منها، ولذا هناك بعض الأطعمة غير الصحية للمرأة خلال هذه الفترة والتى ينصح بعدم تناولها تجنبا للإصابة بأى أضرار صحية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

تعد فترة الرضاعة فترة حرجة للأم وهذا الأمر يجعلها تنتبه جيدا للأطعمة المتناوله خلال اليوم ومن ضمن الأطعمة والمشروبات التى يجب على الأم المرضعة تجنب تناولها التالي:

-تجنبى تناول الكرنب والقرنبيط والبصل والثوم، فهى أطعمة تأخذ وقت طويل فى الهضم وتسبب فى الإصابة بالإنتفاخ، ولذا تجنبى تناولهم، وفى حالة تناولهم عليك طهيهم جيدا.

 

 

 

- الفول والعدس والحمص أى البقوليات فهى أطعمة تسبب عسر الهضم وتعرض الطفل للإمساك والغازات، ولذا تجنبى تناولهم خلال فترة الرضاعة.

-البرتقال واليوسفى والليمون والكيوي، ومن الفواكه الحمضية والغنية بفتيامين "سي" ولكنها قد تتسبب فى إصابة الطفل بالإسهال.

- الأطعمة الحارة عالية التوابل تتسبب فى تغير مذاق الحليب فى الثدي، ولذا تؤثر بشكل سلبى على هضم الطفل.

- المشروبات الغنية بالكافيين تتسبب فى إصابة الطفل بالأرق، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق تناول المشروبات المهدئة كالينسون والنعناع.

- المشروبات الغازية تعد من الممنوعات الأساسية للمرأة خلال فترة الرضاعة لأنها تنتقل للطفل وتزيد من فرص تعرضه والإصابة بهشاشة العظام.

 


الرضاعة الطبيعية

أطعمة ممنوعة في فترة الرضاعة

مشروبات ممنوعة خلال فترة الرضاعة

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