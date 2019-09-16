كيد النساء.. زعمت خطف ابنها للانتقام من طليقها لزواجه بغيرها بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

أنهى مواطن علاقته بزوجته وقرر تطليقها، وتزوج بأخرى، فقررت الانتقام منه، عن طريق إخفاء ابنها والإدعاء باختطافه للانتقام منه.

تلقى قسم شرطة ثانٍ كفر الشيخ بلاغاً من إحدى السيدات، بقيام زوجها السابق طليقها "مندوب مبيعات، ووالده موظف بالمعاش " بإستدراج ابنها من طليقها يبلغ من العمر 7 سنوات يخضع لحضانتها وإخفائه، لإجبارها على التنازل عن دعاوى قضائية مقامة ضد طليقها.

بسؤال المشكو فى حقهما أنكرا ما نسب إليهما واتهما المبلغة بإخفاء الطفل لخلافات عائلية عقب زواج زوجها السابق من أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وإدعاء المبلغة، وقيامها بإخفاء الطفل بالإشتراك مع "تاجر، وزوجته ربة منزل - مقيمان بذات الناحية" عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وأرشدا عن الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.