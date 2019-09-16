فيديو.. شاهد لحظة إحباط تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب "ستة ملايين" عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.
جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها، وخاصةً جرائم التهريب .
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب "ستة ملايين" عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.
جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها، وخاصةً جرائم التهريب .
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