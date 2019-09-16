فى مثل هذا اليوم.. شاه إيران رضا بهلوى يتنازل عن عرشه لابنه محمد رضا

كتب وكالات

فى مثل هذا اليوم تنازل شاه ايران رضا بهلوى عن عرشه لابنه محمد رضا بهلوي، رضا بهلوى مؤسس الدولة البهلوية، حكم ما بين أعوام 1925 و1941 قام بخلع آخر شاه من الأسرة القاجارية الشاه أحمد شاه قاجار فى 12 ديسمبر 1925م وأنهى حكم القاجاريين. خلفه ابنه محمد رضا بعد أن أجبره غزو بريطانى - سوفييتى مزدوج فى 25 أغسطس 1941م على التنحى فى 16 سبتمبر 1941م.

محمد رضا بهلوى وُلد فى مدينة طهران الإيرانية، وهو الابن الأكبر لرضا بهلوى الذى حكم إيران فى الفترة ما بين (1941-1925)، وقد نودى به وريثاً للعرش عام 1926. وكان آخر شاه (ملك) يحكم إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979، واستمر حكمه من 1941 إلى 1979 وكان يلقب بـ (شاهنشاه) أى ملك الملوك.