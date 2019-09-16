فتح فصول للخدمات ثانوى عام مسائية بحد أدنى 170 درجة بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

صرح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اعتمد الإلتحاق بفصول الخدمات ثانوى عام مسائية بالصف الأول الثانوى بنظام الخدمات للعام الدراسى 2019 / 2020 بحد أدنى 170 درجة وفقا للكثافة وطلبات أولياء الأمور.

فيما كانت المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى للتنسيق 215 درجة، والثانية 210 درجات والثالثة 205، حيث أن أعداد الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا.

كما صرح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، فى تصريحات صحفية له أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اعتمد تنسيق المرحلة الرابعة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2019 / 2020 بحد أدنى 200 درجات، فيما كانت المرحلة الأولى 215 درجة، والثانية 210 درجات والثالثة 205، وذلك بناء على مذكرة تم رفعها من وكيل مديرية التربية والتعليم بوجود أماكن شاغرة فى التعليم العام.

وأضاف أن النزول بتنسيق القبول فى المرحلة الرابعة إلى 200 درجات و الأماكن الشاغرة فى 4 إدارات تعليمية فى الإسكندرية هي: إدارات وسط والجمرك وغرب وبرج العرب.

والجدير بالذكر أن أعداد الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا .