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عميد ألسن عين شمس تستقبل سفيرة البرتغال لافتتاح قسم اللغة البرتغالية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:01 م
عميد ألسن عين شمس تستقبل سفيرة البرتغال لافتتاح قسم اللغة البرتغالية عميد ألسن عين شمس تستقبل سفيرة البرتغال بالقاهرة
كتب محمود راغب

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استقبلت الدكتورة سلوى رشاد ، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس  ، مادلينا فيشر، سفيرة دولة البرتغال و الوفد المرافق لها ، بحضور الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور ناصر عبد العال ، أستاذ اللغة الصينية ، أسامة حامد مدير عام الكلية، للوقوف استعدادات الكلية لبدء قسم اللغة البرتغالية والذى دشنته الكلية لأول مرة وتبدأ الدراسة فيه بداية العام الدراسى الجديد.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة سلوى رشاد ، عميدة الكلية، تاريخ إنشاء الكلية و أقسامها و مختلف البرامج التعليمية التى  توفرها الكلية ، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الجانبين المصري ممثل في كلية الألسن و البرتغالي ممثلا في السفارة البرتغالية في القاهرة .

كما ناقش الاجتماع إمكانية زيادة الاساتذة البرتغاليين بالقسم خلال المرحلة المقبلة ، بالاضافة الي امكانية تخصيص مكان لعرض المطبوعات البرتغالية بالكلية بهدف طرح الثقافة البرتغالية لطلاب القسم تحت اشراف السفارة البرتغالية بالقاهرة .

و أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعات الدراسة المخصصة لقسم اللغة البرتغالية ، كما تابع الوفد جولتة لمتابعة مراسم الأستقبال الوفد البرتغالي يوم الافتتاح و قاعة المؤتمرات التي ستشهد الاحتفالية. 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

كليه الالسن

اللغه البرتغاليه

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