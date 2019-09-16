طرح مزاد بالعوامية لاستغلال بوفيهات ديوان محافظة الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تقرر طرح المزاد العلنى المحلى بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، وذلك لعملية طرح مزاد إستغلال بوفيهات ديوان عام المحافظة، حيث تحدد جلسة يوم الإثنين الموافق 30/9/2019 الساعة 12 ظهراً موعداً للمزاد.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير (50 جنيها) من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، حيث أن تأمين دخول المزاد مبلغ 1500 جنيه تزاد إلى 10% من إجمالى قيمة الإستغلال عن كامل المدة (ثلاث سنوات) تدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

وأكد رئيس مدينة الأٌصر، أنه على المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www. etenders.gov.eg، وعلى راغبى الدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والحضور فى الميعاد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك بالقانون 182 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 فيما لا يتعارض مع القانون 182 لسنة 2018 مكملا لهذا الإعلان.