ضبط 614 عبوة سلع تموينية منتهية الصلاحية بمركز طنطا

الغربية – عادل ضرة

صادرت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، 614عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، داخل مخزن مواد غذائية بقرية خرسيت مركز طنطا، قبل بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "تامر.ح.ع" 40سنة صاحب مخزن مواد غذائية بقرية خرسيت مركز طنطا، وبحوزته 614عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرر المحضر 956جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين، 1300صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل بقالة بقرية بمركز سمنود بقصد بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين،بضبط"طارق.ا.ح" صاحب محل بقالة بدائرة مركز سمنود، وبحوزته 1300صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، تحرر المحضر 18069جنح مركز سمنود وتولت النيابة التحقيقات.