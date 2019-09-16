شاهد.. أعمال الإنشاءات بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستمر شركات المقاولات العاملة في أنشاء مشروع الإسكان الإجتماعي المرحلة الثانية الواقعة بمنطقة ابو عسرة في العمل لأنهاء المشروع لتسليمه لمحقية، تحت اشراف ومتابعة مستمرة من مديرية الإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر.

وأكد المهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، أن عمارات الإسكان الإجتماعي الواقعة بمنطقة ابو عشرة، تتبع للمرحلة الثانية للاسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من نسب كبيرة من الإنشاءات بها.

واضاف في بيان للمديرية أن المشروع يضم 1000 وحدة سكنية، ضمن الأسكان الاجتماعي، وأن المشروع سبق الاعلان عنه في الإعلان الثامن ويتم التخصيص بمعرفة وزارة الاسكان وجاري تسليم الوحدات المنتهية للمواطنين المستحقين بعد انهاء اجراءات التعاقد مع البنك.