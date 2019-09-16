سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. أعمال الإنشاءات بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية بالغردقة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:37 م
شاهد.. أعمال الإنشاءات بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية بالغردقة الإنشاءات
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر شركات المقاولات العاملة في أنشاء مشروع الإسكان الإجتماعي المرحلة الثانية الواقعة بمنطقة ابو عسرة في العمل لأنهاء المشروع لتسليمه لمحقية، تحت اشراف ومتابعة مستمرة من مديرية الإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر. 
 
وأكد المهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، أن عمارات الإسكان الإجتماعي الواقعة بمنطقة ابو عشرة، تتبع للمرحلة الثانية للاسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من نسب كبيرة من الإنشاءات بها. 
 
واضاف في بيان للمديرية أن المشروع يضم 1000 وحدة سكنية، ضمن الأسكان الاجتماعي، وأن المشروع سبق الاعلان عنه في الإعلان الثامن ويتم التخصيص بمعرفة وزارة الاسكان وجاري تسليم الوحدات المنتهية للمواطنين المستحقين بعد انهاء اجراءات التعاقد مع البنك.
 
 

البحرالاحمر

الاسكان الاجتماعي

المرحلة الثانية من الاسكان الاجتماعي

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية بالإفراج الجمركى عن البضائع

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

زاهى حواس للقناة الإيطالية الأولى: سنعلن فى 2020 عن سبب وفاة توت عنخ آمون

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

تخيل كان هيحصل إيه لو مواقع التواصل موجودة فى حرب أكتوبر.. ردود صادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة