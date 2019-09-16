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ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل حصول المواطن على الخدمة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 ص
ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل حصول المواطن على الخدمة مستشفيات التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه يمكن تتبع بيانات المنتفعين إلكترونيًا والتعرف على كل ما يخص المريض بعد اتمام التحول الرقمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يعنى التحول الرقمى ربط جميع هيئات ومؤسسات ومستشفيات المنظومة ببعضها وبالتالى يسهل أكثر حصول المواطن على الخدمة.
 
وبحسب منظومة التأمين الصحى الشامل، من المقرر أن تكون بيانات المرضى مؤمنة وسرية ولا يمكن لأحد الإطلاع عليها إلا المريض، حيث إن نظام الميكنة يستهدف التيسير على متلقى الخدمة، وسيتم التطبيق الإلكترونى من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيًا.

 


الصحة

التأمين الصحى

التحول الرقمى

المنتفعين

اليوم السابع بلس

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