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رئيس مجلس الدولة الصينى: بكين ملتزمة بالعولمة الاقتصادية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:12 ص
رئيس مجلس الدولة الصينى: بكين ملتزمة بالعولمة الاقتصادية رئيس مجلس الدولة الصينى
موسكو فى 15 سبتمبر /أ ش أ/

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أكد لى كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، أن العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة هما حجر الزاوية للتنمية والازدهار على هذا الكوكب.

وقال لى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قبل زيارته الرسمية لموسكو، اليوم الاثنين، إن الصين بالتعاون مع شركائها ستدافع عن نظام التجارة متعددة الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، وستدعم الإصلاحات المناسبة للمنظمة وتروج لتحرير وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار العالمية، وتشجع العولمة الاقتصادية نحو المزيد من الانفتاح والشمول والتنمية المتوازنة ذات المنفعة المتبادلة، وبهذه الطريقة تقدم مساهمتها فى تنمية البشرية.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الصينى، عندما تزداد عوامل عدم الاستقرار فى جميع أنحاء العالم وعندما يواجه التنوع والتجارة الحرة الكثير من التحديات الجديدة يجب على الجميع التفكير فيما يجب اختياره إما فتح الباب أو العيش فى عزلة، إما توحيد الجهود أو الكفاح بنفسه، إما بناء الثقة أو التشكيك".

وتعهد لى، بأن الصين بصفتها أكبر دولة نامية فى العالم ستظل ملتزمة بطريق التنمية السلمية ومفهوم الإدارة العالمية بروح النقاش المشترك والتنفيذ المشترك والاستخدام المشترك، وستطور علاقات ودية مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

كما تعهد بأن بلاده سوف تعزز التعاون متبادل المنفعة وتجمع الجهود للدفاع عن التنوع وتدعم الدور المركزى للأمم المتحدة فى الشؤون الدولية، وتوسيع التعاون بين الشمال والجنوب وتساعد فى بناء العلاقات الدولية بشكل جديد وتشكل مجتمع ذا مستقبل مشترك للبشرية.

وفى سياق متصل، أشار رئيس مجلس الدولة الصينى إلى أن اقتصاد بلاده يواصل التنمية المستدامة فى العام الحالى على الرغم من الشكوك العالمية.

 


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العولمة الاقتصادية

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