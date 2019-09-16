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خفض مجموع القبول بالثانوى العام والرياضى لـ 210 درجة بالمنوفية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:21 م
خفض مجموع القبول بالثانوى العام والرياضى لـ 210 درجة بالمنوفية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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وافق اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على النزول بمجموع القبول بالثانوى العام والرياضى لعام 2019 / 2020 على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة من  215 درجة إلى 210 درجة بجميع المدارس الثانوية العامة والرياضية منخفضة الكثافة، حتى تستوفى كافة المدارس الكثافة المطلوبة فى كل إدارة تعليمية .

وأوضح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن هذا القرار جاء فى ضوء وجود أماكن شاغرة بالمدارس الثانوى وعدم إستكمال الكثافة الطلابية فى بعض المدارس الثانوى العام وبناءً عليه تقرر النزول بمجموع الثانوى العام والرياضى وأن عدد الفصول المتاحة 650 فصل ببعض المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يراعى كل مدير إدارة تعليمية الكثافة المرتفعة ببعض المدارس فى نطاق الإدارة التعليمية وكذا يتم القبول بالمدارس منخفضة الكثافة الطلابية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فى بيان أن هذا القرار جاء إستجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم فى إلحاق أبنائهم بالثانوى العام والرياضى حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب والإرتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على إستقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

 

 

 


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