حملة مكبرة على الأسواق استمرت يومين بمدينة أسوان‎

أسوان – عبد الله صلاح

قال العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه تم على مدار يومين تنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار، شاركت فيها الأجهزة المختلفة بمديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والمرافق والبيئة، بجانب الأمن الصناعى والعاملين بمجلس المدينة.

وتابع رئيس مركز ومدينة أسوان فى بيان صحفى، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة بيئة طبقاً لقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، كما تم ضبط 10 منشأة تجارية ومحل بدون ترخيص وتسديد رسوم خاصة برخص المحلات، بجانب توجيه 8 إنذارات ومحضر مخالفة لإشتراطات السلامة المهنية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر مخالفة لعدم حمل شهادة صحية طبقاً لقانون رقم 97 لسنة 1967، وقانون رقم 10 لسنة 1966، و2 محضر مخالفة نظافة طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1967، علاوة على إعدام 100 كجم لحوم وأغذية مختلفة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.