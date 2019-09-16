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حملة بكورنيش السويس الجديد وسوق الأنصارى لتحصيل مستحقات الدولة وغلق 45 محلا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:28 م
حملة بكورنيش السويس الجديد وسوق الأنصارى لتحصيل مستحقات الدولة وغلق 45 محلا تنفيذ الغلق
السويس - السيد فلاح

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قام المهندس أحمد محمد الإسكندرانى، رئيس حى السويس، بالتنسيق مع العميد أحمد يوسف مدير عام إدارة مشروع الشاليهات والشواطئ بالمحافظة، بمشاركة اللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن وقسم شرطة السويس، بتنفيذ حملة لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المالية على 11 حالة من المحلات التجارية والكافتيريات على كورنيش السويس الجديد وأرض المعارض، بناء على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بتنفيذ القانون واسترداد مستحقات الدولة ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتيرالعام للمحافظة.
 
وقام حي السويس بالتنسيق مع إدارة مشروع الأسواق بسوق الانصارى بحملة لتحصيل مستحقات الدولة والمتاخرات المالية على 45 محل بسوق الأنصارى، شارك فى الحملة كلا من مهندس محمد خالد، مدير التنظيم بحى السويس وعفاف عطية، مديرة مشروع الأسواق وعدد من الفنين ومسئولي الاشغالات والمرافق بالحى.
 
 
 
 

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