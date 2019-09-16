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جريمة من أجل الضنا.. ضبط شخص زور كشف حساب بنكى لتسفير ابنه للخارج

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:31 م
جريمة من أجل الضنا.. ضبط شخص زور كشف حساب بنكى لتسفير ابنه للخارج المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لتزويره كشف حساب بنكى لاستخدامه فى الحصول على تأشيرة دخول لابنه للسفر لإحدى الدول الأجنبية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية لإدخال الغش والتدليس على مختلف الجهات.
 
 
تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا بلاغاً بتقدم (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بكشف حساب بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك وذلك ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول على تأشيرة دخول لنجله (مزور).
 
 
أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (عامل بشركة غزل ونسيج - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بإصطناع كشف حساب بنكى مزور منسوب صدوره لأحد البنوك وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لنجله لتلك الدولة.
 
 
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .
 
 
 
 
 

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جرائم التزوير

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