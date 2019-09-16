سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على 3 أسباب رئيسية تعطى الحق للمالك بطرد المستأجر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:22 م
تعرف على 3 أسباب رئيسية تعطى الحق للمالك بطرد المستأجر المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين فى مصر، وذلك بعد ظل سعى الحكومة لاصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، فى مايو 2018 الذى قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى لم تعدل حتى الآن وينتظر صدور التشريع الجديد .

وحددت المادة 18 من قانون الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى تتعلق بطلب إخلاء الاماكن المؤجرة والمقضى بعدم دستوريتها عدة حالات واسباب يمكن يستند اليها المؤجر فى طرد المستأجر، وهى:

"لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت مدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :

 الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية، اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .

فإذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .

إذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .

إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة أو أغراض منافيه للآداب العامة ، ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة .

 


طرد المالك للمستأجر

اخلاء مكان مؤجر

قانون الايجارات

الايجارات القديم

المحكمة الدستورية العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستندات.. حكم برفض بطلان عقد الإيجار الصادر من المورث لصدوره فى مرض الموت

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:17 م

حجز دعوى بطلان عدم تحديد انتهاء عقد الإيجار إذا زادت مدته عن 60 عاما للتقرير

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:23 م

نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 9 من قانون الإيجارات غدًا

السبت، 07 سبتمبر 2019 11:29 م

يهم ملايين الملاك.. مدى جواز التنازل عن عقد الإيجار من الباطن.. المُشرع فرق بين العقود «القديمة» و«الجديدة».. خبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة.. ويطرح إمكانية التنازل لعدة أشخاص

السبت، 31 أغسطس 2019 11:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد الانتهاء من 52% من فرز الأصوات

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد الانتهاء من 52% من فرز الأصوات

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة