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تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:15 ص
تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات جامعة القاهرة - أرشيفية
كتبت: نورا فخرى

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تولى الحكومة إهتماماً واسعاً بمنظومة التعليم، في جميع مراحلها، وتضع عدداً من الأهداف الإستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي، والتي تتمثل في التوسع في إتاحة فرص التعليم العالي لجميع الراغبين فيه، وتخفيف الكثافات الطلابية في الجامعات الحكومية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات وتطوير التعليم الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز خطط الحكومة خلال العام الجارى لتطوير التعليم الجامعى والعالى:
 

1- تخصيص مبلغ 1244 مليون جنيه لمشروع البعثات وذلك لتشجيع البعثات للخارج بالعام الجديد واستكمال تطوير وتحديث آليات الاتصال بين المكاتب والمراكز الثقافية والتأهيل الفني والادارى للقائمين بالعمل بتلك المكاتب والمراكز وربطها مع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عبر الشبكات الالكترونية.

 
2- دعم البعثات من خلال إعادة تقييم المبعوثين.
 

3- توفير أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها لسد احتياجات وزارة التعليم العالي، وتنفيذ مشروعات البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءة الشبكات ومراكز المعلومات بالجامعات أو الكليات التكنولوجية.

 
4- احلال وتجديد بعض المباني القائمة بمستشفيات جامعه القاهرة.
 

5- إمداد مستشفيات جامعة عين شمس بالالات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية.

 
6- استكمال الاعمال الانشائية وإمداد مستشفي بدر التابعة لجامعة حلوان بالالات والمعدات والتجهيزات اللازمة نظراً لقربها من العاصمة الإدارية.
 

7- استكمال مستشفيات الطوارىء واستكمال معهد الاورام بجامعه الزقازيق.


مجلس النواب

الحكومة

التعليم الجامعي

الجامعات

تطوير التعليم

اليوم السابع بلس

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