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تعرف على أعراض النوبات القلبية.. تسببت فى وفاة ملك الكوميديا فؤاد المهندس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:00 م
تعرف على أعراض النوبات القلبية.. تسببت فى وفاة ملك الكوميديا فؤاد المهندس فؤاد المهندس
كتبت فاطمة خليل

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تحل اليوم الذكرى الـ 13 لوفاة ملك الكوميديا الفنان فؤاد المهندس، والذى توفى بجلطة فى القلب، أدت إلى وفاته عن عمر يناهز الثمانين عاماً، وفى هذا التقرير نتعرف على النوبة القلبية وأعراضها وعلاجها فى ذكرى رحيل "الأستاذ"، كما كان يلقب فى الوسط الفنى.

وقد تداولت عدة تقارير إعلامية نقلاً عن نجله محمد فؤاد المهندس أن "الأستاذ" تعرض لموقف غريب من نوعه على خشبة المسرح، حيث أصيب بجلطة قلبية أثناء تقديمه لمسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع شويكار وأمينة رزق ولكن عمله وحبه له قد أنقذه منها، بحسب تصريحات ابنه، حيث أكد الأطباء أنه شفى من النوبة القلبية خلال عمله على خشبة المسرح نتيجة لحبه في التمثيل، ولكن القدر لعب دورة بعد مرور أكثر من 15 سنة وتوفي ملك الكوميديا بنفس السبب الذي أنقذ منه بسبب حبه لعمله  في الماضي. 

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أعراض النوبة القلبية
 

ووفقاً لموقع "CdC" الأمريكى هناك مجموعة من الأعراض الأكثر شيوعًا للأزمة القلبية، عند ظهور أى من هذه الأعراض يجب انقاذ الحالة فوراً، فمن الضروري الحصول على علاج سريع للحد من الأضرار التي لحقت بقلبك.

وهناك خمس علامات وأعراض رئيسية للأزمة القلبية.

- ألم في الصدر أو شعور بعدم الراحة.

- ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

-شعور بتخدير أو تنميل.

-ألم أو إزعاج في الذراعين أو الكتف.

-ضيق في التنفس.

قد تشمل الأعراض الأخرى للأزمة القلبية التعب غير المبرر والغثيان أو القىء.

إذا لاحظت أعراض نوبة قلبية في نفسك أو مع شخص آخر ، فاتصل بالطبيب على الفور أو اذهب إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات.

في بعض الحالات، تتطلب النوبة القلبية الإنعاش القلبي الرئوي أو الصدمة الكهربائية، وفرص النجاة من الأزمة القلبية تكون أكبر كلما بدأ العلاج مبكراً فى حالات الطوارئ .

 


فؤاد المهندس

ذكرى وفاة فؤاد المهندس

وفاة فؤاد المهندس

الازمة القلبية

النوبة القلبية

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