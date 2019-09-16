تعاون بين جامعة الإسكندرية والبورصة المصرية لتعريف الطلاب بأنشطة سوق المال

الإسكندرية - أسماء على بدر

وقع الدكتور عصام الكردى جامعة الإسكندرية، إتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضى بتنظيم برنامج تدريبى شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية ، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والإدخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وتشمل الاتفاقية على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والإدخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

جاء الاتفاق إنطلاقا من رغبة مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية والبورصة المصرية، فى تعزيز التعاون بما يسهم فى تطوير مهارات وقدرات طلاب الجامعة فى المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

وقال رئيس الجامعة فى بيان له، أن مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة سيكون مسئولاً عن تنفيذ بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وذكر أن الجامعة من جانبها ستقوم بتوفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة فى تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلى لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل فى مصر وخارجها.

من جانبه قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الإسكندرية، ستدعم جهود البورصة الرامية إلى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجى طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والإدخار طويل الأجل فى البورصة، ليس فقط على المستوى النظرى بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكى عملية التداول والاستثمار فى البورصة.

"تلعب أسواق رأس المال دورا كبيرا فى تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد" بحسب رئيس البورصة.

أشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة الإسكندرية، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها.

كما أكد أن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم فى زيادة تنافسية سوق مصر المالى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

وعقب التوقيع تم التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة فى كيفية العمل على تعريف الطلاب بالإدخار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، كما تم الاتفاق على توفير البورصة فرصة تدريب للطلاب المتميزين خلال الصيف.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، وعدداً من قيادات البورصة المصرية.