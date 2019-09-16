ترامب يسمح بالسحب من مخزون النفط الأمريكى الاستراتيجى بعد هجمات السعودية

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجى عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتى نفط فى السعودية.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "استنادا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، الذى قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجى إذا لزم الأمر، وستكون الكمية التى سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية وإنها مستعدة، لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر".

وتابع ترامب: "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم، لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة".