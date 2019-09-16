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ترامب يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع السعودية فى كل ما يدعم أمنها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:45 م
ترامب يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع السعودية فى كل ما يدعم أمنها ترامب وبن سلمان
وكالات

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعة لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.
 
من جهته، أكد ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

محمد بن سلمان

السعودية

ترامب

أرامكو

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