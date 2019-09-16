تجهيز ملاعب لدعم مواهب كرة اليد ببورسعيد.. ووكيل وزارة الشباب يكشف التفاصيل

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور على أبوسمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد لــ "اليوم السابع "، أنه تم تجهيز بعض الملاعب الرياضية لتمكين لاعبى كرة اليد التدريب عليها لدعم الموهبين وخاصة بعد إنجاز كأس العالم للشباب.

وأضاف "أبوسمرة"، أن الملاعب التى تم اختيارها للتدريب هى صالة أكتوبر بالمدينة الرياضية والصالة المغطاة و2 ملعب متعدد وملعب نادى بورسعيد الرياضى والنادى الصيد للهواة.

وتابع أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قام بعمل أندية صيفية من خلال 22 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم و تقوم مديرية الشباب والرياضة بمد جميع الفنيين والمدربين والمشرفين بالمناطق والإتحادات بــ 5 مدارس لكرة اليد وعمل قاعدة بيانات للناشئين لمد الأندية باللاعبين على أن تتحمل محافظة بورسعيد مكآفات اللاعبين والمدربين والإداريين والفنين الذين تم إختيارهم على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز.

وفى سياق متصل، أكد أن هناك اهتماما أخر بلعبة السباحة والكاراتيه والجودو والسلة والطائرة والتنس طاولة وكرة اليد، فضلا أن من يتولى التدريب لاعبين ومدربين بمنتخب مصر ومن بينهم الكابتن اسامة عاشور مدرب منتخب بورسعيد لــ الجودو.

ومن جهة أخرى، أكد أبوسمرة أن محافظة بورسعيد أستضافت خلال فبراير الماضى بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد التى أقيمت بالمدينة الرياضية واسهمت بالفعل بالإرتقاء بـــ كرة اليد بجانب دعم وزارة الشباب والرياضة للاعبين والمدربين وخاصة بعد إنجاز كاس العالم للشباب 2019.