تجديد حبس قاتلة والدتها بحبل غسيل ببنها 15 يوما على ذمة

القليوبية - فريق المحافظات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بنها، حبس طالبة 17 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل والدتها وحنقها خشية فضحها لدى والدها، بأنها على علاقة عاطفية بشاب بعد سماع المجنى عليها مكالمة بين المجنى عليها وشاب تربطه بها علاقة عاطفية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد محمدى مفتش مباحث بنها بالواقعة.

تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حازم عزت رئيس المباحث، وتبين قيام زوج القتيلة بالذهاب إلى مكتب صحة مركز بنها وطلب تصريح دفن لزوجته 40 عاما بدعوى إنها لقيت مصرعها بهبوط حاد بالدورة الدموية، إلا أن مفتش الصحة أثبت من خلال المعاينة وجود آثار ظاهرية فى الرقبة، وأكد وجود شبهة جنائية وأخطرت الأجهزة الأمنية.

ونجح رجال المباحث فى كشف غموض الواقعة، وتبين أن ابنتها "ندى"، 17 عاما هى التى كانت موجودة فى المنزل فى وقت معاصر للجريمة، وهى التى أبلغت بأن والدتها توفيت وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين والدتها على إثر اكتشاف والدتها ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، فهددتها بإخبار والدها بتلك العلاقة ومنعها من استخدام هاتفها المحمول، وخشية افتضاح أمرها، استغلت الابنة تواجد والدها بالطابق الأرضى بالعقار محل إقامتهم، وأحضرت حبل قماش رفيع وأجهزت على والدتها من الخلف وخنقتها، ثم صرخت وادعت بفقدان والدتها للوعى وسقوطها أرضاً.