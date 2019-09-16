انقطاع الكهرباء عن طريق "سكة عجرة" ببنى سويف..والمسؤولين: تكليف بصيانة الكشافات

بنى سويف - أيمن لطفى

يشهد طريق سكة عجرة الذى يربط مدينة بنى سويف العاصمة، بالطريق الدائرى ومدخل قرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف، انقطاعا للكهرباء على مدى عشرين يوما، وتعددت شكاوى المواطنين لقطاع الكهرباء، دون جدوى .

"اليوم السابع" التقت ببعض المواطنين للتعرف على المشكلة، وقال محمد على وحمادة محمود عاملين: "يبلغ طول طريق سكة عجرة أكثر من مائتى وخمسين مترا ويوجد به مجموعة من الورش وبعض المنازل، وعلى جانبيه مجموعة من أعمدة الإنارة لإضاءته ليلا، ولم تهتم مديرية الكهرباء بصيانتها منذ شهور، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائى عنها، وحلول الظلام الدامس على الطريق منذ عشرين يوما، مما يعرض السيارات وكذلك مركبات التوك توك التى يقودها أطفال وصبية، والقادمة من وإلى مدينة بنى سويف العاصمة، لخطر الإصطدام ببعضها أو بالمارة، وقدمنا العديد من الشكاوى إلى المسؤولين ولم نتلق استجابة منهم .

ويلتقط أطراف الحديث أحمد مصطفى، استرجى - وعبدالعظيم رمضان ، صاحب محل - قائلين : يصل طريق" سكة عجرة" بين قرية بنى هارون والطريق الدائرى ومدينة بنى سويف، كما يوجد خط سكة حديد بمدخل القرية على الدائرى، يطلق عليه "الإضافية" وتم تخصيصه لمرور قطار عربات صهاريج الغاز فقط، وينذر إنقاطع التيار الكهربائى عن أعمدة إنارة الطريق خلال ما يزيد عن عشرين يوما، بوقوع كارثة من خلال إصطدام المارة والسيارات بالقطار، ولانعلم هل فصل الكهرباء بسبب عدم صيانة الكشافات أم من شبكة الكهرباء بشكل مباشر، إذ تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولم تحل المشكلة .

وأكد مصدر مسؤول بقطاع كهرباء بنى سويف، على إنه كلف فريقا يقوده أحد المهندسين وبرفقته بعض الفنيين والعمال والمعدات والسلم، لمراجعة وإجراء الصيانات اللازمة لجميع الوصلات والاسلاك وكشافات إضاءة الأعمدة وإعادة إنارة الطريق .



الطريق معتم



الظلام يخيم على طريق سكة عجرة



انقطاع الكهرباء عن طريق سكة عجرة ببنى سويف



فصل التيار عن اعمدة الانارة بالطريق