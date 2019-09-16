انسحاب حزب "نوعام" اليمينى المتطرف من سباق انتخابات الكنيست

كتب - هاشم الفخرانى

قرر حزب "نوعام" الدينى اليمينى الإسرائيلى الانسحاب من انتخاب الكنيست أمس الاثنين فى بيان صحفى وزعه على وسائل الإعلام الإسرائيلية .

وأعلن الحزب أنه نزولًا عن رغبة المرجعيات الدينية للحزب التي ارتأت عدم المشاركة بالمعركة الانتخابية الحالية، فقد قررت قيادة الحزب الانسحاب من الانتخابات، والبدء بالاستعدادات للمعركة الانتخابية القادمة.



حزب نوعام

وكان حزب "نوعام" قد نجح في تجنيد 70 ألف صوت انضموا لصفوفه في حين يحتاج الحزب للحصول على 120 ألف صوت على الأقل من أجل تخطي نسبة الحسم البالغة 2.75% من مجمل الأصوات أو ما يعادل 4 مقاعد من أصل 120 مقعدا هي مجموع عدد المقاعد التي تشكل الكنيست الاسرائيلي.

وتدور المنافسة بين حزبى الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى يلعب بورقة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لجذب الناخب الإسرائيلى وبين حزب" أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس الذى يحاول كسب الناخبين من خلال ضم حزبه قيادات عسكرية سابقة فى مقدمتهم موشية سعلون وزير الدفاع السابق وجابى اشكنازى رئيس الأركان الأسبق.