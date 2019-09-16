المتهمين بسرقة الشركات فى عابدين: نفذنا 3 حوادث سرقة بأسلوب كسر القفل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر والشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترف المتهمين بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر والشركات بأسلوب "كسر القفل"، وكسر الخزينة " وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، منها سرقة 35 ألف جنيه من داخل خزينة خشب بإحدى شركات التكييف بمصر القديمة، كما سرق 10 آلاف جنيها، جهاز بروجكتر من داخل شركة فى الساحل، وسرق 10 آلاف جنيها، 2 هاتف محمول من داخل خزينة حديدية من شركة فى الظاهر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث عابدين وبصحبتهم القوة المرافقة، بضبط كلاً من "نبيل.م.ا" 48 سنة عاطل سابق اتهامه فى 15 قضية ، و"اشرف.م.ع" 56 سنة و"محمد.ع.ا" 36 سنة، أثناء استقلالهم السيارة رقم "ق س ع 5194 ماركة هيونداى النترا فضى اللون" قيادة الأول.

وعقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى 18 ألف جنيه، جهاز DVR من داخل شركة سوبر فارما بلس ملك" هاني.م.م" 38 سنة بأسلوب "كسر القفل وكسر باب الخزينة".

وتم بإرشادهم ضبط جهاز البروجكتور، 2 هاتف محمول المستولى عليهم من المجني عليهما الثانى والثالث، وكذلك مبلغ مالى 4500 جنيه من متحصلات حوادث السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.